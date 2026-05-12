Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz evroobveznice

Telekom Srbija je uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Interesovanje investitora premašilo je ponudu, pa je ukupna tražnja iznosila 13,87 milijardi američkih dolara i stigla je od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, čime je ta transakcija postala najveće korporativno izdanje obveznica realizovano u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope. Kako je saopšteno u utorak, emisija je privukla učešće svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim