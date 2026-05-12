Bronzana medalja za Aleksandru Perišić na Evropskom prvenstvu u Minhenu

U Minhenu se održava Evropsko prvenstvo u tekvondou.

Prvog dana ovog takmičenja srpska reprezentativka Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju. Aleksandra je zaustavljena u borbi za finale od osvajačice zlata iz Grčke, Stilijani Maredaki. Prethodno je pobedila Litvanku Tvaronavičijute sa 2:0 u rundama, a potom i Poljakinju Juliju Novak, takođe sa 2:0. – Žarko Krajišnik zaustavljen je u borbi za medalju, dok je Miloš Golubović nakon odlične borbe i pobede u prvom kolu poražen u drugom kolu od prvog nosioca.