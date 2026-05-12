Kako glasati za grupu Lavina na Evroviziji 2026

Grupa Lavina predstavlja Srbiju na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije sa numerom „Kraj mene“, a publika će imati priliku da ih podrži tokom prvog polufinala, koje se održava večeras u Beču.

Lavina nastupa pod rednim brojem 15, odnosno poslednja među takmičarskim zemljama u prvom polufinalu, što im daje jednu od najzapaženijih pozicija u večeri. Za Srbiju i grupu Lavina mogu da glasaju gledaoci iz zemalja koje učestvuju u prvom polufinalu, među kojima su: Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska i Moldavija, kao i deo direktnih finalista koji glasaju u ovoj polufinalnoj večeri.