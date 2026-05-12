Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao izmene izbornih zakona

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da se predložene izmene zakona koji se odnose na izborne propise u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu parlamenta.

U pitanju su predlozi dopuna Zakona o izboru predsednika republike, kao i izmena i dopuna ;Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Iste predloge zakona prethodno je podržao i ;Odbor za pravosuđe narodne skupštine i odredio ;predsednika tog odbora Uglješu Mrdića da na sednici skupštine Srbije bude izvestilac o tim zakonima. Treća