Pritisak na Starmera posle debakla na lokalnim izborima: Pobuna među laburistima

Skoro dve godine pošto je odnela ubedljivu pobedu na opštim izborima i posle 14 godina vratila se na vlast u Velikoj Britaniji, Laburistička stranka suočava se sa najvećim izazovom – a pre svih njen lider i britanski premijer Kir Starmer.

Debakl na nedavnim lokalnim i regionalnim izborima izazvala je nezadovoljstvo najpre nekih, a potom i više desetina poslanika Laburističke stranke koji sada traže od Starmera da se povuče. Starmer je pod pritiskom zbog vrlo loših rezultata na izborima u Engleskoj, Škotskoj i Velsu. Laburisti su, između ostalog, posle 27 godina izgubili vlast u Velsu. Ali na samo da su podeljeni u poslaničkim klupama laburista, već i u Starmerovom kabinetu. Neki od njega traže