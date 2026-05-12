Stefanović (SSP): I konzularne funkcije za SNS partnere u kriminalu

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je danas da je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev otvorio počasni konzulat Srbije u Brnu, u Češkoj, i da je za počasnog konzula postavio vlasnika kompanije NITES Miodraga Škrbića.

Stefanović je u saopštenju naveo da je kompanija NITES od državnih organa i javnih preduzeća u Srbiji dobijala višemilionske poslove, često kao jedini ponuđač. Dodao je da je Škrbić poznat i po tome što je u svojoj kompaniji zaposlio brata bivše ministarke Darije Kisić na rukovodećem mestu, te da su „samo tokom korone uzeli milione bez bilo kakve kontrole i zakonskog nadmetanja“. „Dakle, prvo lova, često više od 10 miliona ;evra godišnje od građana Srbije, pa onda