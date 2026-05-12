„Teška, ali ispravna odluka“: Jedan od najperspektivnijih tenisera odložio povratak na teren

Drugi grend slem u sezoni, Rolan Garos startuje za 13 dana.

Na turniru u Parizu je trebalo da nastupi i jedan od najperspektivnijih igrača na ATP turu, Holger Rune, ali je tokom oporavka od povrede došlo do komplikacije, pa je Danac najavio da planira da se vrati na teniske terene tokom sezone na travi. Rune je svoj povratak nakon duge pauze zbog povrede najavio na turniru serije 500 u Hamburgu, koji se igra od 17. maja, ali je tokom rehabilitacije osećao probleme sa kolenom, pa je odustao od igranja na šljaci – navodi