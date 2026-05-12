Ovo je Vošin tim za finale Kupa: Rešena jedna dilema, Novosađani trenirali na Lagatoru

Fudbaleri Vojvodine u sredu u 20 časova igraju finale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde u Loznici.

Rešavao je Miroslav Tanjga nekoliko dilema pred duel, a najveća je bila da li da u startnih 11 uvrsti na levom krilu Sukačeva ili Kolarevića. Poslednje informacije pred finale su da će startovati Kolarević, kao i da će sigurno braniti Rosić, iako je Gočmanac na putu do završnog meča odbranio mnogo penala. A post shared by FK Vojvodina (@fk_vojvodina) Bekovi će biti Nikolić i Baros, iako je Butean potpisao golom pobedu nad Čukaričkim. Sin trenera Miroslava Tanjge