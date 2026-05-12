Težak period za Dončića! Zbog borbe za starateljstvo nad ćerkama ne igra za Sloveniju ovog leta

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić saopštio je da zbog tekuće borbe za starateljstvo nad ćerkama neće igrati za Sloveniju ovog leta.

– Sve sam dao da bih predstavljao Sloveniju i razočaran sam što neću moći da igram za moju zemlju ovog leta. Ali, u ovom trenutku su mi ćerke i odgovornost kao oca prioriteti – napisao je između ostalog Dončić na Instagramu. Dončić tako neće igrati u četiri utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Prvo će propustiti mečeve početkom jula protiv Estonije Švedske, a zatim krajem avgusta i prve dve utakmice finalne faze kvalifikacija gde se