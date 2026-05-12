Topić s klupe gledao „metlu“: Oklahoma počistila Lejkerse za finale Zapada

Košarkaši Oklahoma Sitija pobedili su kao gosti Los Anđeles Lejkerse rezultatom 115:110 i tako ukupnim skorom 4:0 stigli neočekivano lako do finala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Ekipu Tandera je do popularne „metle“ predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena i osam asistencija, pratio ga je Ejdžej Mičel sa 28, a Čet Holmgren je ubacio 16 poena uz devet skokova. Srpski košarkaš Nikola Topić nije ovog puta ulazio u igru. Kod Lejkersa je Ostin Rivs bio najefikasniji sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, pratio ga je Rui Hačimura sa 25 poena i pet skokova, dok je Lebron Džejms imao 24 poena uz 12 skokova. Oklahoma će sačekati ime