Pravoslavni vernici proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog: Hiljade ljudi u molitvenom sabranju pod Ostrogom

Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se danas pod Ostrogom, gde u molitvenom sabranju proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja.

Jutro je počelo Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, uz sasluženje arhiepiskopa Jašija i mitropolita moldavskog i bukovinskog Teofana. Zbog veoma velikog broja vernika, autobusa i automobila iz Odeljenja bezbednosti Danilovgrad apeluju na poštovanje saobraćajne signalizacije i instrukcije policijskih službenika, kao i da putovanje planiraju u skladu sa privremenim režimom saobraćaja,