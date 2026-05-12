Savet bezbednosti UN o BiH: Šmit potvrdio odlazak, Rusija osporila njegovo prisustvo

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o situaciji u Bosni i Hercegovini, a početak sednice obeležilo je protivljenje Rusije prisustvu visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Šmit se, uprkos tome, obratio i potvrdio da u junu napušta funkciju. U izveštaju je upozorio na političke blokade, napade na državne institucije i probleme u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Njegov naslednik trebao bi da bude izabran u junu ali, čini se, sa ograničenim nadležnostima. Iako se Rusija usprotivila, svoje poslednje obraćanje Šmit je ipak održao pred Većem sigurnosti. U polugodišnjem izveštaju navodi da se BiH kreće uskim putem, koji kako kaže ide u