Zadržavanja na izlazu na teretnim terminalima od sat vremena do najviše četiri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na nekim teretnim terminalima na izlazu beleže zadržavanja u trajanju od sat vremena do najviše četiri sata.

Na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju četiri sata, na Bezdanu tri sata, na Horgošu dva, a na Kelebiji sat vremena. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema najavama meteorologa, u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme praćeno pljuskovima, što može otežati uslove za vožnju, ukazuju iz AMSS-a. Zbog veće količine vode na kolovozu