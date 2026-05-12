RHMZ izdao upozorenje: Srbiji prete olujni vetar, grad i nevreme

Kako navodi RHMZ, nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se danas posle podne i u večernjim satima, kao i tokom utorka, a pojedine nepogode biće praćene gradom i veoma jakim vetrom.

Meteorolozi upozoravaju da će u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar biti jak, kratkotrajno i olujni, dok se najveća verovatnoća za nepogode očekuje u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije. Posebno upozorenje izdato je za utorak uveče, kada se očekuje nagla promena vremena i snažno zahlađenje. „Kasnije posle podne i tokom večeri vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100