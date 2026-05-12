Stefan Janjić (SRCE): Sednice o poverenju Vladi verovatno neće biti do kraja maja, to znači da nema ni izbora u julu

Generalni sekretar i poslanik Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je za TV Nova da misli da sednica o poverenju Vladi neće biti održana do kraja maja, tj. do kraja redovnog zasedanja, iako je tako rečeno na današanjem kolegijumu Narodne skupštine.

Prema njegovom mišljenju, SNS time pokazuje da drži sve karte u svojim rukama i da oni odlučuju koja će kad sednica biti. Ne znam zašto su uopšte to stavili na dnevni red. Verovatno zato što su morali, ali oni tumače poslovnik kako im se ćefne, pa mogu da ga tumače i u ovom slučaju. Ovo očigledno izvesno govori da izbora neće biti u julu, a kada će ih biti, to zna samo Aleksandar Vučić, zaključio je Janjić.