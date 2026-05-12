Donovan na korak od besmrtnosti: Mičel zapalio NBA i umalo srušio rekord star 39 godina!

Strašna partija u prvom poluvremenu! Košarkaši Klivlend Kavalirsa uspeli su da odgovore kada je bilo najpotrebnije – savladali su Detroit Pistonse sa 112:103 i tako poravnali rezultat u seriji druge runde Istočne konferencije NBA lige.

Međutim, sve oči bile su uprte u Donovana Mičela, koji je priredio pravi spektakl kakav se retko viđa. Nakon gotovo neprimetnog prvog poluvremena u kojem je ubacio svega četiri poena, usledio je potpuni preokret. U nastavku – eksplozija. Mičel je ubacio čak 39 poena u drugom poluvremenu, čime se izjednačio sa učinkom Erika Flojda iz 1987. godine protiv Los Anđeles Lejkersa. Bio je nadomak istorije, ali je šansa za obaranje rekorda izmakla – promašio je drugo