Međedović bez ikakve šanse: Srbin propustio šansu karijere za završnicu Mastersa!

Težak poraz za Hamada! Hamad Međedović završio je nastup na Mastersu u Rimu u osmini finala, pošto je poražen od mladog Španca Martina Landalusa rezultatom 7:5, 6:4.

Srpski teniser pružio je solidan otpor, ali nije uspeo da iskoristi svoje šanse u ključnim trenucima. Meč je trajao sat i 47 minuta, a presudna je bila bolja realizacija Landalucea na riternu i u brejk prilikama. The first lucky loser in the men’s quarterfinals of Rome in 10 years 🥳 Martin Landaluce takes out Medjedovic 7-5, 6-4 and awaits the winner of Medvedev-Tirante next #IBI26 | @atptour pic.twitter.com/8bccoMZ4oY — Internazionali BNL d’Italia