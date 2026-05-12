Pometlana dinastija: Lejkersi bez šanse, Oklahoma gazi ka tituli!

Oklahoma bez milosti – „metla“ za Lebrona i društvo, sada čeka sledeću žrtvu Košarkaši Oklahome pokazali su silu kada je najvažnije – sa maksimalnih 4:0 eliminisali su Los Anđeles Lejkerse i bez mnogo drame izborili plasman dalje u plej-ofu NBA lige.

Već na papiru je bilo jasno da će tim iz Kalifornije imati ozbiljan problem. Izostanak Luke Dončića ostavio je ogroman prostor koji Lejkersi nisu uspeli da popune, pa je Oklahoma to iskoristila na najbrutalniji mogući način. Ipak, poslednji duel nije bio jednosmerna ulica. Tokom druge četvrtine Oklahoma je stigla do dvocifrene razlike, ali je rival brzo uzvratio i uneo neizvesnost. Utakmica je dugo bila otvorena, ali kada se rešavalo pitanje pobednika – kvalitet je