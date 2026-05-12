MUP: Upaljen alarm za vanredne događaje – U Šumadiji mogući olujni udari vetra

Sektor za vanredne situacije MUP-a izdao je upozorenje na potencijalno opasno vreme, za Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i Istočnu Srbiju. Udari vetra lokalno i do 120 kilometara na čas. Iz MUP-a apeluju na građane da prate informacije nadležnih organa i na vreme zaštite vozila i imovinu. Prethodno je i RHMZ upalio crveni meteoalarm za područje Šumadije zbog, kako se očekuje u narednim satima, olujnog vetra.