Aprilska inflacija u Srbiji 3,3 odsto: Poskupeli hrana, gorivo i odeća

Potrošačke cene u aprilu ove godine u odnosu na april 2025. povećane su 3,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026, u odnosu na prethodni mesec, u proseku su povećane 0,8 odsto, a u odnosu na decembar 2025. godine 2,1 odsto u proseku. U aprilu u odnosu mart rast cena je zabeležen u grupama odeća i obuća (2,5 odsto), transport (2,2 odsto), hrana i bezalkoholna pića (jedan odsto), restorani i hoteli (0,8 odsto), zdravlje (0,5 odsto), stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,3 odsto) i