Kos: EU planira integraciju zemalja kandidata u jedinstveno tržište i ključne privredne sektore

Evrokomesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da će Evropska unija raditi na integraciji kandidata u delove jedinstvenog tržišta, energetskog tržišta, digitalnih politika i transportnih mreža.

Foto: Srđan Ilić "Bezbednost Evrope je nerazdvojna od stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Dok ove zemlje napreduju na svom putu ka članstvu, potrebno je pronaći praktične načine da zemlje Zapadnog Balkana približimo našoj Uniji", napisala je na X. Ona je danas prisustvovala sastanku ministara spoljnih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana koju čine članice EU koje se zalažu za ubrzanje procesa proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana i zapadnobalkanske šestorke.