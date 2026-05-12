Sednica Skupštine Srbije završena za danas: vlast hvalila, opozicija kritikovala predložene izmene izbornih zakona

U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica, kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, počela je nešto posle 10.00 sati, a njoj prisustvuje 149 poslanika.

Skupština Srbije Foto: Srđan Ilić - Poslanici su sednicu počeli postavljanjem poslaničkih pitanja, a potom prešli na utvrđivanje dnevnog reda. - Na predloženom dnevnom redu su predlozi za izmenu Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. - Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na jučerašnjoj sednici podržao je predložena zakonska rešenja, a Odbor za ustavna