Metal zvuk iz Niša prošao prvu prepreku u Beču – „Lavina“ u finalu „Evrovizije“
Južne vesti pre 1 sat | Nikola Đukić
Niški progresivni metal bend Lavina plasirao se u veliko finale Evrovzije u Beču.
Nakon što su kao poslednji izvođači u prvom polufinalu zatvorili takmičarski deo večeri pesmom Kraj mene, glasovi publike i žirija potvrdili su njihov prolazak u završnicu, čime je niški metal prvi put dobio svoje mesto na najvećoj evropskoj muzičkoj sceni. Pod rednim brojem 15 nastup Lavine zatvorio prvo polufinalno veče, a agresivna pirotehnika, mračna estetika i besprekorna izvedba predstavljali su upečatljiv završetak takmičarskog dela večeri, a reakcija