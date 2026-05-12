Ludilooo - čovek ubacio 39 poena za poluvreme! Šou kakav se ne pamti: Mičel odigrao partiju života, arena eksplodirala! (video)…

Košarkaši Klivlenda pokazali su zube kada je bilo najpotrebnije, a čovek odluke bio je nestvarni Donovan Mičel, koji je odigrao partiju za pamćenje i praktično sam srušio Detroit Pistonse! Klivlend je slavio 112:103 i izjednačio u seriji na 2:2, ali rezultat je pao u drugi plan zbog brutalne eksplozije Mičela u drugom poluvremenu.

NBA zvezda ubacila je neverovatnih 39 poena za samo dve četvrtine i tako izjednačila plej-of rekord legendarnog Erika "Slipija" Flojda iz 1987. godine! Publika je gledala košarkaško ludilo! Mitčel je meč završio sa 43 poena, a posebno je dominirao tokom nestvarne serije Klivlenda od 24:0, koja je potpuno slomila Detroit. Kavsi su od minusa na poluvremenu (52:56) za nekoliko minuta pretvorili meč u jednosmernu ulicu. Mičel je u toj furioznoj seriji ubacio čak 15