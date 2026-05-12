Modi pozvao građane na godinu dana bez kupovine zlata: Mera bi mogla da uzdrma milijardersku industriju i pogodi milione radnih mesta

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je danas građane Indije da godinu dana ne kupuju zlatni nakit, kako bi se zaštitio trgovinski bilans zemlje koji je ugrožen zbog poskupljenja uvoza nafte usled rata sa Iranom.

Modi je poruku uputio jasno: privremeno odricanje od kupovine zlata trebalo bi da pomogne u očuvanju deviznih rezervi. Indija je jedan od najvećih svetskih uvoznika zlata, a ta industrija vredi gotovo 100 milijardi dolara. „Umesto zlata, bolje je ulagati u druge sektore koji donose veću korist privredi“, poručio je Modi, preneli su indijski mediji. Ova mera mogla bi ozbiljno da pogodi sektor nakita i maloprodaje zlata, koji zapošljava milione ljudi širom zemlje,