Na hiljade vernika stiže u manastir Ostrog! Prizor za pamćenje, dolaze da se poklone velikom čudotvorcu! Mnogi su prešli na stotine kilometara (foto/video)

Hodočašće u čast Svetog Vasilija Ostroškog je povod okupljanja više hiljada vernika danas pod manastirom Ostrogom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca.

Mošti Svetog Vasilija već više od tri veka počivaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori, koji predstavlja veliko svetilište i mesto hodočašća za vernike različitih veroispovest i iz svih krajeva Srbije, Crne Gore, BiH, pa i šire. Sveti Vasilije Ostroški je rođen kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću, u hercegovačkom Popovom Polju, 1610. godine. Zamonašio se u trebinjskom manastiru Uspenja Bogorodice, te je ubrzo postao episkop. Najpre je boravio u Tvrdošu, a potom