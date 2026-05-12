Nadmetanje i druženje: Festival horova dece i mladih FEDEHO u Beogradu od od 14. do 17. maja

Festival okuplja horove osnovnih i srednjih škola, muzičkih osnovnih i srednjih škola, kao i crkvene horove i horove pri državnim i privatnim institucijama, najavljeno je iz Dečjeg kulturnog centra.

Na petnaestom festivalu FEDEHO takmičiće se 25 dečjih i omladinskih horova iz cele Srbije, koji će se predstaviti u četvrtak i petak, 14. i 15. maja, od 17 časova, na Velikoj sceni „Donka Špiček” u Dečjem kulturnom centru Beograd. Horove će slušati i ocenjivati žiri u sastavu: Olivera Sekulić Barac, Uroš Stepanović i Miroljub Aranđelović Rasinski, kao i žiri publike sastavljen od učenika beogradskih škola. U subotu, 16. maja, u 11 sati, održaće se proglašenje