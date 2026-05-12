"Napad isplanirali teroristi koji žive u Avganistanu": Pakistan uložio žalbu Kabulu nakon smrti 15 ljudi

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova predalo je protestnu notu otpravniku poslova ambasade Avganistana u Islamabadu, zbog napada bombaša samoubice, u kojem je poginulo 15 ljudi.

Islamabad je za napad, koji se dogodio u subotu blizu granice Pakistana i Avganistana okrivio pakistanske talibane, poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP. Pakistanske vlasti dugo optužuju avganistansku vladu, koju vode talibani, da pruža utočište za članove TTP-u, što Avganistan poriče i tvrdi da ne dozvoljava militantima da s njegove teritorije napadaju druge zemlje. Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je žalba predata avganistanskom