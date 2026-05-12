Potpuna obustava saobraćaja u Korčaginovom naselju: Radovi na priključenju kanalizacije

Zbog radova na priključenju budućeg voda fekalne kanalizacije iz Ulice Rajka Milovanovića, u okviru rekonstrukcije predmetne ulice, doći će do potpune obustave saobraćaja u Korčaginovom naselju (Ulici Filipa Višnjića) od danas do četvrtka.

Mole se građani da, u navedenom periodu, vozila parkiraju izvan predmetne lokacije jer će zbog izvođenja radova biti onemogućen prilaz vozilima do kuća. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsednika opštine Gornji Milanovac, građani se mole za strpljenje i razumevanje zbog radova koji su neophodni za nastavak rekonstrukcije Ulice Rajka Milovanovića. Kurir.rs/GZS