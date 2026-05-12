Priznanja za 40 puta datu krv obeležili Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi (foto)

U protorijama lozničkog Crvenog krsta obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi — 11. maj.

Na prigodnoj svečanosti su zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović i v.d. sekretara Crvenog krsta Loznice Borka Petković Jevtić uručili poklone zahvalnosti za osmoro sugrađana koji su 40 puta dobrovoljno dali krv. Oni su dobili zahvalnice i ručne časovnike na kojima piše "Hvala za datu krv". Gavrilović je zahvalio svim dobrovoljnim davaocima, ističući da njihova humanost spasava živote i predstavlja primer drugima, kao i lozničkom Crvenom krstu koji brojim