Proleter ponovo najbolji u Srbiji: Zrenjaninci potvrdili dominaciju!

Najuspešniji kao i prošle godine bio je zrenjaninski Proleter sa tri prva i po jednim drugim i trećim mestom, odnosno 130 sakupljenih bodova.

Spartak je sa 106 bodova zauzeo drugo mesto, dok je beogradski Radnički bio treći sa 76. Šampioni Srbije u 10 težinskih kategorija su: Šabolc Lošonc (55 kg – Proleter), Sebastijan Kolompar (60 kg – Spartak), Andrej Velisavljev (63 kg – Proleter), Kristian Dobi (67 kg – Radnički SO), Sebastijan Nađ (72 kg – Spartak), Zalan Pek (77 kg – Senta), Antal Vamoš (82 kg – Orka), Andrija Mihajlović (87 kg – Proleter), Branko Đukić (97 kg – Proleter), Nemanja Pavlović (130 kg