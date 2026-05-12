Promenjena pravila glasanja na Evroviziji 2026: Evo koliko puta možete poslati poruku za svog favorita

Pred nama je 70. jubilarna Pesma Evrovizije, za čiju organizaciju je utrošeno čak 16 miliona evra, prema pisanju portala Mondo.

Prvo polufinalno veče održaće se danas, 12. maja, drugo polufinale je zakazano za četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21 sat. Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učešća Izraela, a to su: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promene u glasanju. Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.