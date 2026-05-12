Rusima uvedene sankcije zbog deportacije ukrajinske dece Mere Evropske unije protiv pojedinaca i pravnih lica

Evropska unija je danas uvela restriktivne mere protiv 16 pojedinaca i sedam pravnih lica odgovornih za sistematsku nezakonitu deportaciju i prisilnu asimilaciju ukrajinske dece.

Sankcije ciljaju one koji su uključeni u nezakonito usvajanje, odvođenje dece u Rusiju, ili na okupirane teritorije, kao i indoktrinaciju i militarizovano obrazovanje.Ti postupci okarakterisani su kao narušavanje ili ugrožavanje ;teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Među pravnim licima koja su na listi nalaze se federalne državne institucije povezane sa Ministarstvom obrazovanja Rusije. "One, u koordinaciji sa okupacionim vlastima,