Hiljade vernika stiže pod Ostrog: Pešačili stotinama kilometara da se poklone svetitelju

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog.

To je povod okupljanja više hiljada vernika danas pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. U osam sati počela je Sveta arhijerejska liturgija, koju služi Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Liturgijom načalstvuje vladika iz Jašija uz sasluženje brojnih vladika. Liturgiji prisustvuje više hiljada hodočasnika, među kojima je veliki broj onih koji su pešačili i stotinama kilometara, kako bi se