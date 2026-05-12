Marija Šerifović se javno obratila Lavini pred nastup: Nakon pobede na Evroviziji poručila samo jedno

Marija Šerifović je pre tačno 19 godina donela pobedu Srbiji na Pesmi Evrovizije, a sada je uputila poruku podrške ovogodišnjim srpskim predstavnicima. "Večeras će Srbija lagano ući u finale.

Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem", napisala je Marija. Podsetimo, Marija je trijumfovala u Helsinkiju sa pesmom Molitva i tako Srbiji donela prvu pobedu na Evroviziji kao samostalnoj državi. Srpski predstavnici, grupa Lavina upitani su da li misle da je ova simbolika bitna. "Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje", izjavili su oni. Pogledajte