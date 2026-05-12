Marija Šerifović se javno obratila Lavini pred nastup: Nakon pobede na Evroviziji poručila samo jedno

Mondo pre 54 minuta  |  Ana Živančević
Marija Šerifović se javno obratila Lavini pred nastup: Nakon pobede na Evroviziji poručila samo jedno

Marija Šerifović je pre tačno 19 godina donela pobedu Srbiji na Pesmi Evrovizije, a sada je uputila poruku podrške ovogodišnjim srpskim predstavnicima. "Večeras će Srbija lagano ući u finale.

Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem", napisala je Marija. Podsetimo, Marija je trijumfovala u Helsinkiju sa pesmom Molitva i tako Srbiji donela prvu pobedu na Evroviziji kao samostalnoj državi. Srpski predstavnici, grupa Lavina upitani su da li misle da je ova simbolika bitna. "Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje", izjavili su oni. Pogledajte
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ovo je redosled takmičara u prvom polufinalu Evrovizije 2026. Srbija poslednja na bini: Promenjen sistem glasanja

Ovo je redosled takmičara u prvom polufinalu Evrovizije 2026. Srbija poslednja na bini: Promenjen sistem glasanja

Blic pre 4 minuta
Počela Evrovizija: Hitna evakuacija tik pred polufinale! Devojka Luke iz grupe "Lavina" se oglasila iz dvorane: Evo pod kojim…

Počela Evrovizija: Hitna evakuacija tik pred polufinale! Devojka Luke iz grupe "Lavina" se oglasila iz dvorane: Evo pod kojim brojem večeras nastupa Srbija, takmiči se i svetska zvezda

Blic pre 19 minuta
Voditeljka ovogodišnje Evrovizije je naslednica čuvenog brenda Svarovski: Pre deceniju je stekla ogromnu popularnost

Voditeljka ovogodišnje Evrovizije je naslednica čuvenog brenda Svarovski: Pre deceniju je stekla ogromnu popularnost

Nova pre 4 minuta
Gitarista Lavine Andrija Cvetanović: Hladni smo i pribrani pred nastup na Evroviziji

Gitarista Lavine Andrija Cvetanović: Hladni smo i pribrani pred nastup na Evroviziji

Euronews pre 29 minuta
"Svaki izlazak na binu tretiramo kao da je poslednji nastup": Grupa Lavina otkrila šta se dešava pred polufinale

"Svaki izlazak na binu tretiramo kao da je poslednji nastup": Grupa Lavina otkrila šta se dešava pred polufinale

Nova pre 59 minuta
Marija Šerifović se javno obratila grupi Lavina: Na današnji dan je donela Srbiji pobedu na Evroviziji, a evo šta nam sada…

Marija Šerifović se javno obratila grupi Lavina: Na današnji dan je donela Srbiji pobedu na Evroviziji, a evo šta nam sada predviđa

Kurir pre 1 sat
„Lavina” večeras: Spremni smo da damo sve od sebe za Srbiju

„Lavina” večeras: Spremni smo da damo sve od sebe za Srbiju

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Marija ŠerifovićEvrovizijaEurosongEvrosongPesma Evrovizije

Kultura, najnovije vesti »

Češka predstava „Gnezdo“ najbolja na Novosadskim pozorišnim igrama

Češka predstava „Gnezdo“ najbolja na Novosadskim pozorišnim igrama

Danas pre 4 minuta
Evrovizija 2026, LIVE BLOG: Počelo je prvo polufinale, čeka se nastup Lavine

Evrovizija 2026, LIVE BLOG: Počelo je prvo polufinale, čeka se nastup Lavine

Danas pre 14 minuta
Izložba povodom 850 godina od rođenja Svetog Save sa predmetima iz Hilandara od 15. maja u Beogradu

Izložba povodom 850 godina od rođenja Svetog Save sa predmetima iz Hilandara od 15. maja u Beogradu

Danas pre 29 minuta
INTERVJU Kukla: Nacionalni identitet je samo kap u moru identiteta

INTERVJU Kukla: Nacionalni identitet je samo kap u moru identiteta

Danas pre 1 sat
Pedro Almodovar kritikovao Oskare zbog ćutanja o Trampu i Gazi: „SAD trenutno nisu demokratija“

Pedro Almodovar kritikovao Oskare zbog ćutanja o Trampu i Gazi: „SAD trenutno nisu demokratija“

Danas pre 3 sata