Novak Đoković se oglasio na ćirlici zbog Svetog Vasilija: Napisao poruku da ceo svet vidi

Novak Đoković ispao je sa turnira u Rimu već u drugom kolu i vratio se u Srbiju.

Tu će nastaviti sa treninzima i pripremama i očekuje se da uskoro otputuje u Pariz pred Rolan Garos. Pre svega toga oglasio se na Instagramu i uputio posebnu poruku na ćirilici. "Sveti Vasilije Ostroški, moli Boga za nas", napisao je Novak na ćirilici uz fotografiju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Verovanja su da je Seti Vasilije tokom života više ličio na anđela nego na čoveka, svoj duh je uzdigao, telo obesmrtio. Čuda koja se događaju pri molitvi Svetom