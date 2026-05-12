Polufinale Evrovizije, Srbija nastupa: Bivša učesnica "Zvezda Granda" zapalila evrovizijsku scenu

Večeras počinje Pesma Evrovizije, muzičko takmičenje koje je, kako nam je otkrio prvi čovek festivala, koštalo čak 16 miliona evra.

Podsetimo, prvo polufinale održava se danas, 12. maja od 21h, drugo polufinale je 14. maj, dok je veliko finale 16. maj. Inače, ovogodišnje 70. jubilarno izdanje, donosi i promenu u glasanju, gde se vraća kombinacija glasova žirija i publike u polufinalima. Prenos Evrovizije možete pratiti uživo na RTS 1, dok je online prenos dostupan i putem platforme RTS Planeta, kao i na Youtube kanalu Eurovision Song Contest Povratak kultnog benda iz 2000-ih iVanilla Ninja