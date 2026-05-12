"Razveli su se, ali se vratio da brine o njoj": Komšije otkrile tragičnu sudbinu muškarca kojeg je ubila žena

Stanari zgrade na Čukarici u kojoj se rano jutros dogodio jezvi zločin, pošto je M.

P. (67) suprugu Z. P. (76) zarila drvenu nogaru od stolice u srce, tvrde da je par godinama bio razveden, ali da je ubijeni penzioner odlučio da se vrati u njihov porodični stan kako bi brinuo o supruzi. Komšije iz zgrade u kojoj se desilo ubistvo tvrde da je žena imala psihičke probleme i da je i ranije bila je nasilna i prema Z. P. ali i prema drugim ljudima, zbog čega su svi zazirali od nje. - Sretala sam je, imala je različite faze, od fine komšinice do nasilne