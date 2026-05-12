Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Čudotvorac čiji manastir posećuju vernici iz celog sveta

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih svetitelja i čudotvoraca.

Njegove mošti već više od tri veka počivaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori, koji predstavlja veliko svetilište i mesto hodočašća za vernike različitih veroispovesti. Sveti Vasilije Ostroški je rođen kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću, u hercegovačkom Popovom Polju, 1610. godine, piše rts.rs. Zamonašio se u trebinjskom manastiru uspenija Bogorodice, te je ubrzo postao episkop. Najpre je boravio u Tvrdošu, a potom prelazi u Ostrog. Neumoran u molitvama, postu i