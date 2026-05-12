Telekom se zadužio 1,95 milijardi evra kroz emisiju obveznica, kompanija kaže - novac ide za refinansiranje dugova

Telekom Srbija emitovao je na međunarodnom tržištu korporativne obveznice u evrima i dolarima prikupivši na taj način 1,95 milijardi evra.

Kompanija navodi da će ovim novcem refinansirati postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima i produžiti rok otplate "bez povećanja ukupne zaduženosti". " Telekom Srbija je uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima", saopštio je Telekom Srbija. Transakcija je, kakou saopštenju ističe državni