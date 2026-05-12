Tri podsekretarke u britanskim ministarstvima podnele ostavke nakon loših rezultata Laburističke partije

Tri podsekretarke u ministarstvima britanske vlade Džes Filips, Miata Fanbulen i Aleks Dejvis Džouns podnele su ostavke na svoje funkcije nakon loših rezultata Laburističke partije na nedavnim lokalnim izborima, piše britanski list Gardijan.

Filips, podsekretarka u ministarstvu policije, nakon podnošenja ostavke pozvala je premijera Velike Britanije Kira Starmera da se povuče i rekla da je umorna od posmatranja "mogućnosti za napredak koje su zaustavljene i odložene". "Mislim da ste u osnovi dobar čovek, koji brine o pravim stvarima, međutim, iz prve ruke sam videla kako to nije dovoljno", napisala je Filips u svom pismu o ostavci. Ona je dodala da "želja za snalaženjem znači da se retko ulazi u