(Foto) Izabrano novo rukovodstvo Skupštine opštine Aranđelovac: Opozicioni odbornici napustili sednicu

Izborom predsednika Skupštine opštine Aranđelovac, Nikole Obradovića i njegove zamenice Marije Elez završena je konstitutivna sednica lokalnog parlamenta.

Prema rečima novoizabranog predsednika Skupštine opštine Aranđelovac, sednica na kojoj će biti izabran predsednik opštine biće održana u narednih sedam dana. Dopisnica Newsmax Balkans koja je pratila konstitutivnu sednicu javila je da odbornici sa liste "Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje" nisu učestvovali u glasanju, već su nakon verifikacije odborničkih mandata napustili zasedanje.