Izmene izbornih zakona: Pavlović smatra neke preporuke ODIHR lošim, Ljubičanović tvrdi da je proces izbora kontrolisan

Na sednici Skupštine Srbije razmatrane su izmene izbornih zakona uz žustru raspravu i kritike iz opozicionih klupa. Komentarišući tok sednice u emisiji Stav dana narodni poslanik Branko Pavlović i advokat Dragoslav Ljubičanović saglasni su da je ključno jačanje poverenja u izborni proces.

Razmatranje izmena četiri izborna zakona u Skupštini Srbije ponovo je otvorilo pitanje da li predložena rešenja zaista unapređuju izborni proces ili se preporuke Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju/ODIHR-a samo formalno prenose u domaće zakonodavstvo bez suštinskih promena. Poslanik Mi - Glas iz naroda Pavlović naglasio je za Newsmax Balkans da pitanje izbora ne bi trebalo posmatrati kroz odnos vlasti i opozicije, već kao zajednički zadatak svih