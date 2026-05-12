Izrael poslao "Gvozdenu kupolu" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog pretnji iz Irana

Izrael je poslao sisteme protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kako bi pomogao toj zemlji u odbrani tokom sukoba sa Iranom, potvrdio je američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi.

"Gvozdena kupola" je sistem sastavljen od mobilnih jedinica koje ispaljuju presretačke rakete na dolazeće projektile i druge vazdušne pretnje. Prema navodima ambasadora, u UAE su prebačene i same baterije, kao i vojno osoblje obučeno za upravljanje tim sistemom. Ujedinjeni Arapski Emirati su 2020. godine postali prva arapska zemlja posle više od dve decenije koja je uspostavila diplomatske odnose sa Izraelom, u okviru Abrahamovih sporazuma. Hakabi je izjavio da