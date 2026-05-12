Međugodišnja inflacija u aprilu porasla na 3,3 odsto: Odeća i obuća najviše poskupele

Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećana sa 2,8 odsto u martu na 3,3 odsto u aprilu, objavio je Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart 2026. godine, u proseku su povećane za 0,8 odsto. U poređenju sa istim mesecom 2025. godine, potrošačke cene u aprilu 2026. godine su povećane 3,3 odsto, a u odnosu na decembar 2025. godine 2,1 odsto, u proseku. "Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama