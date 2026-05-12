Sednica Skupštine Srbije: Pred poslanicima izmene izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije počeli su u deset sati, treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, a na dnevnom redu je set izbornih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Na sednici prisustvuje 149 poslanika. Poslanici su sednicu, kao i svakog utorka, počeli postavljanjem poslaničkih pitanja, a potom će preći na utvrđivanje dnevnog reda. Poslanici Narodne skupštine Srbije na početku nove sednice redovnog prolećnog zasedanja postavljali su pitanja izvršnoj vlasti, pri čemu su otvorili niz tema od javnog značaja, uključujući situaciju sa NIS, sudbinu državnih apoteka i rešavanje slučajeva nestalih državljana Srbije u inostranstvu.