Zamenica ambasadora SAD: OHR ulazi u novu fazu, budući visoki predstavnik u BiH imaće manje ovlašćenja

Zamenica ambasadora SAD u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Tami Brus izjavila je da se BiH približava kraju međunarodnog tutorstva i da će novi visoki predstavnik imati manja ovlašćenja, uz fokus na prenošenje odgovornosti domaćim liderima.

Govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Bosni i Hercegovini, Brus je ocenila da međunarodna misija u BiH ulazi u novu fazu i poručila da funkcija visokog predstavnika ne treba da bude trajna. "Kancelarija visokog predstavnika nikada nije trebalo da bude permanentna misija. Uspeh visokog predstavnika ogleda se u tome što svom nasledniku može da ostavi znatno manji skup odgovornosti", rekla je Brus. Ona je navela da će naslednik odlazećeg visokog