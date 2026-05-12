Nikola Obradović ponovo izabran za predsednika Skupštine opštine Aranđelovac

Za predsednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac danas je na konstituvnoj sednici tajnim glasanjem izabran Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koji je i tokom prethodne četiri godine obavljao ovu dužnost.

Za njegovu zamenicu izabrana je Marija Elez. Na sednici su izabrani i sekretar Skupštine opštine i njegov zamenik, a na početku su verifikovani mandati 41 odbornika novog saziva lokalnog parlamenta. Odbornici sa liste "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje" napustili su sednicu uoči tajnog glasanja o izboru predsednika, navodeći da ne žele da učestvuju u glasanju, prenosi RTS. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke je na lokalnim izborima u