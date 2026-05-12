Više od 60 laburističkih poslanika traži ostavku Starmera posle poraza na lokalnim izborima

Premijer Britanije Kir Starmer, čija je Laburistička partija prošla vrlo loše na lokalnim izborima, suočava se sa zahtevom 64 poslanika svoje stranke da podnese ostavku, a među njima je i četvoro koji su podneli ostavke na pomoćnička ministarska mesta, piše Bi-Bi-Si.

Poslanici javno traže da Starmer ili odmah podnese ostavku ili da postavi rok u kojem će se povući. Kir Starmer je posle debakla na izborima održao govor u kojem je tvrdio da će pokazati "sumnjalima" da nisu u pravu. Prema njegovim rečima, njegova vlada je pravila greške ali je "ispravno povukla velike političke poteze". Međutim, poslanici traže njegov odlazak. Politički analitičari BBC-ja kažu da će Dauning Strit biti oduševljen vešću da je uticajna laburistička