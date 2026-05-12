Grupa "Lavina" zatvorila prvo polufinale: Evo o čemu govori njihova pesma i kako je nastala

Večeras se u Beču održava 70. Pesma Evrovizije, a naši predstavnici, niška grupa "Lavina" imala je čast da zatvori ovo spektakularno veče. Oni su nastupali pod rednim brojem 15.

Glasanje je moguće putem zvanične aplikacije Eurovision Song Contest, kao i slanjem SMS poruka na brojeve koji će biti prikazani tokom prenosa. Osim toga, publika može glasati i iz svih zemalja koje ne učestvuju na festivalu, takozvanog „ostatka sveta“. Glasanje je počelo noćas posle ponoći, a kompletna procedura i uslovi objašnjeni su na sajtu esc.vote. Gledaoci u zemljama sa emiterom učesnikom mogu da glasaju u polufinalu u kojem se izvodi njihova pesma, ali ne